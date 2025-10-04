Промоутер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Эдди Хирн высказался по поводу организации мегабоя подопечного с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Не секрет, что Турки хочет организовать бой AJ против Фьюри. Он хочет устраивать самые большие поединки в боксе, и сейчас это самый большой бой. С нашей стороны, мы должны сказать «да», а затем только от Турки зависит, сможет ли он убедить Фьюри выйти на ринг.

Самое лучшее в этой ситуации сейчас то, что я не буду говорить с Фрэнком Уорреном, Спенсером Брауном или Тайсоном Фьюри, пытаясь заключить сделку. Нам просто нужно согласовать наш контракт, и если Турки сможет организовать бой, то он состоится, а если нет, то нет.

AJ находится в отличном настроении. Вопрос в том, когда он позвонит мне со словами: «Приходи, увидимся. Я готов». Сейчас Джошуа готовится к бою в тренировочном лагере.