Фроч разочарован попытками Фьюри оправдать поражения от Усика
Карл считает, что Тайсон справедливо проиграл украинцу
40 минут назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Карл Фроч высказался о реакции Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) на поражения от Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Не нужно этого. Не нужно возвратов и заявлений типа «а вот если бы бой был честным». У тебя был честный бой. И не один, а два. Судьи всё посчитали правильно. Ты хорош, но не настолько, как думаешь. Ты на голову выше Усика и гораздо более рукастый. У тебя преимущество в весе и силе. Да, ты проиграл значительно меньшему бойцу. Да, ты проиграл крузеру. Да, Усик поднялся в хевивейт и зачистил дивизион.
Украинец ответил, сколько еще боев проведет в боксе.