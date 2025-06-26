Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что бывший чемпион организации в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не планирует возобновлять карьеру.

Цитирует Сулеймана skysports.com.

«Я регулярно звоню ему, и он говорит: «Я очень счастлив на пенсии. Я здесь с моей женой». Он никак не намекал на то, что планирует возвращение.

Фьюри рассказал мне, что не был доволен счетом во втором бою с Усиком. Тайсон до сих пор очень разочарован решением судей, он был очень расстроен, но сказал, что закончил карьеру.

Возможно, как в фильме «Крестный отец», мы услышим от него: «И когда мне казалось, что я завязал, они снова затащили меня туда обратно». Мы не знаем».