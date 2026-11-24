Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) на YouTube-канале OOOSCH TV заявил, что готов выйти на третий бой против бывшего абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (25-0, 16 КО), если получит гарантии справедливого судейства.

Мне уже нечего кому-то доказывать. Все, что нужно было доказать, я доказал до 30 лет. Мне интересен бой с Энтони Джошуа. Возможно, реванш, если это будет качественный поединок. Или, скажем, третий бой с Александром Усиком, если в этом будет смысл и я смогу рассчитывать на честное отношение.

Потому что если нет, то какой в этом смысл? Мне тогда просто могут записать еще десять поражений, хотя я не проиграю ни одного из этих боев. Более того, нет никого другого, с кем мне было бы интересно сражаться. Я уже прошел через все это. Все эти ребята пытаются сделать себе имя, а я сделал это еще более десяти лет назад.