Денис Седашов

Британский боксер Томми Фьюри не исключает возможности боя с легендарным Майком Тайсоном — при условии, что сумма гонорара будет соответствующей. Об этом он заявил в подкасте The Good, The Bad & The Beast, который ведет Эдди Холл.

Слушай, если кто-то предложит тебе 50 миллионов фунтов — что ты сделаешь? Люди дома могут говорить что угодно, но если перед тобой на столе такая сумма, ты выйдешь на ринг даже против 60-летнего соперника. Томми Ф'Юри

Таким образом, боксер не отрицал возможность поединка с ветераном Тайсоном, однако сразу дал понять: решение будет зависеть исключительно от финансовой выгоды.

Джейк Пол потратил $30 миллионов за бой с Тайсоном на исполнение детской мечты.