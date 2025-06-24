Фьюри назвал условие, при котором согласится на бой с легендарным Тайсоном
Томми не исключает боя против 60-летнего Майка Тайсона
около 2 часов назад
Британский боксер Томми Фьюри не исключает возможности боя с легендарным Майком Тайсоном — при условии, что сумма гонорара будет соответствующей. Об этом он заявил в подкасте The Good, The Bad & The Beast, который ведет Эдди Холл.
Слушай, если кто-то предложит тебе 50 миллионов фунтов — что ты сделаешь? Люди дома могут говорить что угодно, но если перед тобой на столе такая сумма, ты выйдешь на ринг даже против 60-летнего соперника.
Таким образом, боксер не отрицал возможность поединка с ветераном Тайсоном, однако сразу дал понять: решение будет зависеть исключительно от финансовой выгоды.
Джейк Пол потратил $30 миллионов за бой с Тайсоном на исполнение детской мечты.
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