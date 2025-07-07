Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) отреагировал на приглашение в Москву от российского функционера Умара Кремлева, возглавляющего Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

Цитирует Цыганского короля пресс-служба IBA.

«Я должен был поехать туда еще четыре года назад. Мечтал выйти на Красную площадь в мехах, зимой, со снегом, перед тем как отправиться на вечеринку в Новую Зеландию.

Сейчас я снимаюсь в реалити-шоу для Netflix – было бы замечательно показать Россию на экранах по всему миру – 500 миллионов, миллиард зрителей – это хорошо для отношений… Так что дайте нам предложение, поговорите со Спенсером (прим. – Брауном, менеджером Фьюри)».