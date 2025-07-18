Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 KO) для YouTube-канала Ring Magazine ответил на вопрос о том, чему научился в двух боях против экс-чемпиона в хэвивейте Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO).

«Он отличный соперник. Тайсон, на мой взгляд, особенный парень. Это как здесь и здесь (указывает на голову и сердце - прим.). Это часть моей жизни. 24 раунда! 24 раунда с Тайсоном Фьюри – это как полететь в космос и вернуться назад».

Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре 2024-го – единогласным.

Напомним, что 19 июля Усик на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет реванш против Дюба. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Церемония взвешивания Усик – Дюбуа 2. Видеотрансляция