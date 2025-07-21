Промоутер Джошуа – о бое Усика с блогером: «Представьте, как украинец побеждает Тайсона или Холмса»
Хирн считает, что Джейк Пол не стоит Александра
23 минуты назад
Фото: Instagra
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джейка Пола. Слова британца приводит vringe.com:
И что будет? Бой лидера поунду с шоуменом? Мир, кажется, окончательно сошел с ума. Что Джейк вообще делал на ринге? Усик – один из величайших за все времена. Представьте себе, как он побеждает Тайсона или Холмса. Он дерется агрессором против гигантов. Он попробовал (действовать в реванше с Дюбуа) вторым номером. А потом такой: «Да пошло оно! Просто пойду и накидаю ему!»
Даниэль Дюбуа признал величие Усика.