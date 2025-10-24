Бывший чемпион мира в сверхтяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) для FurociTV рассказал, разговаривал ли он с абсолютным чемпионом украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) после их реванша, который состоялся в декабре 2025 года.

«Я не разговаривал с Усиком после реванша, но знаю, что он сказал что-то хорошее, даже не негативное – что он не против третьего боя.

Конечно, мы оба получили бы большой гонорар, но зачем мне это нужно? Если вы дадите мне еще 100 миллионов – что я с ними буду делать?

Это не изменит ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих внуков. Это просто сделает их избалованными и испорченными людьми».