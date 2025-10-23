Олег Гончар

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) поделился мыслями о возможном поединке с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). В интервью talkSPORT британец выразил уверенность, что бой состоится.

Джошуа считает, что у Фьюри нет других серьёзных вариантов, кроме встречи с ним, и даже намекнул, что возвращение Тайсона на ринг может быть мотивировано именно этой дуэлью.

36-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда потерпел досрочное поражение от Даниэля Дюбуа. 37-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух поражений от Александра Усика.