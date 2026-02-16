Олег Гончар

Тайсон Ф'юрі в очередной раз прокомментировал свои поражения от чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, заявив, что не считает их справедливыми.

После очередного публичного появления британец подчеркнул, что «сердцем чувствует», будто выиграл оба поединка. По словам Ф'юрі, боксер всегда знает, когда действительно уступил, и он уверен, что не проигрывал украинцу. В то же время он подчеркнул, что принял официальные решения судей, поздравил Усика и проявил уважение после боя.

Ф'юрі также назвал вердикты арбитров одними из «самых грязных» в своей карьере.

Напомним, Макгиган посоветовал Ф'Юри не проводить третий бой с Усиком.