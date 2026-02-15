Олег Гончар

Британский тренер Барри Макгигэн высказался по поводу возможного третьего поединка между Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком.

Макгигэн заявил, что не поверил в окончательное решение Фьюри завершить карьеру и рассматривает такие заявления как элемент переговорной тактики. По его словам, если британец вернется на ринг и продемонстрирует убедительную форму, он вполне может снова претендовать на титульный шанс в супертяжелом весе.

В то же время тренер подчеркнул, что не видит смысла в третьей встрече с Усиком. По его мнению, в двух предыдущих боях украинец доказал, что способен адаптироваться к стилю Фьюри и нейтрализовать его сильные стороны. Макгигэн подчеркнул, что на этом этапе карьеры британцу будет сложно предложить что-то принципиально новое.

Специалист также отметил, что Фьюри сначала должен доказать самому себе и болельщикам, что остается конкурентным на самом высоком уровне. По словам Макгигэна, именно бокс наиболее жестко демонстрирует реальное состояние спортсмена, поэтому любое возвращение должно быть подкреплено результатом, а не только громкими заявлениями.

Напомним, Фьюри свой следующий поединок проведет против боксера из России.