Денис Седашов

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прокомментировал предстоящий поединок между Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом(31-3, 21 KO), который должен состояться в середине августа. В беседе с фанатами на ProBoxing британец поделился ожиданиями от противостояния:

Это хороший момент для Моузеса, чтобы встретиться с Диллианом. Уайт уже несколько лет не выходил на ринг, но он по-прежнему очень опасен — сильный панчер как по корпусу, так и в голову. Я слышал, что он серьезно настроен. Разговаривал с Таем Митчеллом, который сейчас тренируется с ним — все ждут этот бой. Тайсон Фьюри

По словам Тайсона, это станет серьезным вызовом для молодого Итаумы, ведь соперников уровня Уайта у него еще не было:

Это будет большой шаг вперед. Посмотрим, сколько еще осталось у Диллиана. Возможно, это будет что-то вроде того, как Баколе прошелся по Андерсону. А может — наоборот, Итаума проведет бой блестяще. Пока рано судить. Тайсон Фьюри

Фьюри лично работал в спаррингах с Итаумой, готовясь к бою с Александром Усиком, и отмечает его потенциал:

Мозес — хороший боксер. Ему говоришь — он слушает, впитывает как губка. И не забываем, ему всего лишь 20 лет. Тайсон Фьюри

Беллью ответил, нужно ли Итауми боксировать с Усиком.