Олег Гончар

Британский аналитик Гарет Дэвис считает, что Тайсон Фьюри активно готовится к возвращению в 2026 году и может провести третий бой с Александром Усиком.

По его словам, экс-чемпион активно ведет социальные сети, привлекает внимание и гордится успехами сына Принса, который делает первые шаги в боксе. Это создает ажиотаж вокруг возможного возвращения.

Дэвис назвал потенциальных соперников: Махмуда (вероятно, Махмуда Чарра) или Фабио Вордли. Последний вариант кажется ему особенно интересным — Вордли в последних четырех боях показал мощную форму и уверенно заявляет о готовности победить Фьюри. Аналитик прогнозирует победу Фьюри, но признает бой очень привлекательным для фанатов.

Вы можете увидеть, какой путь ожидает Тайсона Фьюри. Если он выиграет титул WBO, он может попытаться провести третий бой с Александром Усиком. И, возможно, этот вариант становится более реалистичным, учитывая ситуацию Энтони Джошуа. И если бой Уайлдера и Усика не состоится, там будут изменения. Так что вы понимаете, почему перемещение шахматных фигур по доске имеет смысл. Гарет Дэвис

Напомним, ранее известный тренер сделал прогноз на бой Фьюри — Вордли.