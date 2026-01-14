Олег Гончар

Тренер Шейн МакГуиган в комментарии Pro Boxing Fans поделился мыслями о потенциальном поединке экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против действующего чемпиона WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

МакГуиган заявил, что Фьюри победит Уордли по очкам. Он считает, что Тайсон прекрасно подходит для этого дивизиона, но возвращение после пенсии слишком изнурительно физически и эмоционально для фанатов.

В то же время тренер считает Уордли идеальным соперником, так как у него есть пояс и он не является лучшим боксером. Все думают, что могут его победить, а он постоянно делает что-то неожиданное.

По словам тренера, в броне Уордли много щелей, и если кто-то вроде Агита Кабайела идет вперед, Фабио может нокаутировать одним ударом. Но Фьюри он считает боксером, который будет держать дистанцию и действовать дисциплинированно, и победит его.

Когда Уордли теряет скорость ног, он продолжает генерировать силу, но выглядит пошатывающимся, и соперники идут добивать — тогда он переворачивает всё. Шейн Макгиган

МакГуиган добавил, что бои вроде Кабайел против Уордли были бы отличными, так как Фабио имеет шанс нокаутировать соперника из-за его уязвимостей. Кабайела он считает слишком неосторожным, так как тот идет вперед, но может сделать это ограниченное количество раз.

Мозеса Итауму тренер считает слишком резким для Уордли. Однако он уверен, что Фрэнк Уоррен, имея пояс у Фабио, может выбирать между Фьюри и Итаумой.