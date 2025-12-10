Гарсия о ничьей Крус — Роуч: «Исаак просто не умеет боксировать»
Американец разобрал бой и раскритиковал Круса
около 2 часов назад
Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 KO) поделился мыслями о ничьей между Исааком Крусом (28-3-2, 18 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 KO). Слова боксера привел портал Boxing News 24.
По словам Гарсии, проблемы в технике помешали Крусу в поединке против Роуча.
«Роуч провел бой в своем привычном стиле, но в нужный момент грамотно ушел в клинч с Питбулем. Крус не способен работать так, словно это последний раунд в его жизни. Когда Ламонт начал давить, соперник растерялся — ему было некомфортно, он не понимал, как реагировать. Питбуль лишь имитировал классический бокс, ведь настоящих боксерских навыков ему не хватает. В 10–11 раундах он сумел потрясти Роуча, что уравняло бой. Ламонт имел преимущество и чувствовал момент, но не перешел в режим доминирования и громкого заявления».
Напомним, бой за временный титул WBC в первом полусреднем весе завершился вничью.