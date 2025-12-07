Олег Гончар

В Сан-Антонио временный чемпион WBC в первом полусреднем весе Исаак Крус (28-3-1, 18 КО) и экс-чемпион WBA во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) свели бой к ничьей большинством голосов судей.

Крус агрессивно начал, левым хуком сбил Роуча на настил ринга в 3-м раунде, но американец вошел в рубку и перехватил инициативу. Роуч давил мощностью на протяжении поединка.

Крус заработал штраф за удары по спине в 7-м раунде.

В чемпионских раундах стало понятно, что Крус устал, но он смог выстоять до финального гонга.

Судьи дали ничью решением большинства: 115-111 — Крус, и дважды 113-113.

