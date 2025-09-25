гассиев: «Любой мог бы остановить Усика»
Боксер не считает украинца неуязвимым
1 день назад
Бывший чемпион мира Мурат Гассиев (32-2, 25 KO) высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова бойца приводит vringe.com:
Какое бы ни было отношение к определённому боксёру, результат говорит сам за себя. Сейчас (Усик) это номер один, но всё может кардинально измениться.
Кто мог бы остановить Усика? Кто угодно, абсолютно кто угодно! Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Ребята за 100 килограммов весят. Можно просто один бешеный удар пропустить – и всё. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул.
Всё зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Не считаю Усика неуязвимым, что его невозможно победить. Ко всем реально подобрать ключи – главное, их найти.
Напомним, что Усика уговаривают завершить карьеру.
