Бывший чемпион мира Мурат Гассиев (32-2, 25 KO) высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Слова бойца приводит vringe.com:

Какое бы ни было отношение к определённому боксёру, результат говорит сам за себя. Сейчас (Усик) это номер один, но всё может кардинально измениться.

Кто мог бы остановить Усика? Кто угодно, абсолютно кто угодно! Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Ребята за 100 килограммов весят. Можно просто один бешеный удар пропустить – и всё. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул.

Всё зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Не считаю Усика неуязвимым, что его невозможно победить. Ко всем реально подобрать ключи – главное, их найти.