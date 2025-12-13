Олег Гончар

В Дубае на шоу IBA Pro 13 россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нокаутировал 44-летнего болгарина Кубрата Пулева (32-4, 14 КО), завоевав титул WBA Regular в супертяжелом весе.

В стартовом раунде Пулев был активнее и короткими джебами доставал соперника, но не создавал проблем. Гассиев вкатывался медленно, как обычно.

В третьем раунде претендент добавил хуки и удары по корпусу, перейдя в атаку.

Нокаут стал неожиданным. Пулев пропустил левый хук и упал, и не смог подняться — рефери засчитал нокаут.

