Бывший менеджер Виталия и Владимира Кличко Берндт Бёнте поделился ожиданиями от реванша Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Александра Усика (23-0, 14 КО). Слова немца приводит vringe.com:

Дюбуа сейчас в отличной форме. В последних трех поединках он показал грандиозные улучшения. Конечно, нельзя сравнивать его оппонентов с Усиком, это понятно, но, тем не менее, надо сказать, что таких бойцов, как Миллер, Хргович и Джошуа, всех троих он четко и досрочно победил. Я имею в виду, это не так уж и плохо. И в этом для меня на самом деле интрига в будущем бою, а не в том, был ли удар ниже пояса в первом поединке или нет. Нужно также сказать, что у Усика это явно уязвимое место. Мы уже видели его пропущенные удары по корпусу. Такое было в любителях, это было в первом бою с Дюбуа, это было и в других поединках. У него с этим есть проблемы. Дюбуа это знает, и, конечно, он к этому готовится, и это также понятно.

Я считаю, этот поединок будет намного сложнее для Усика, чем первый бой. Мое чутье подсказывает мне, что пахнет сюрпризом. Я бы не ставил сейчас на Дюбуа, но у меня нет такого чувства, как всегда, что все против Дюбуа. Против Усика вообще нельзя ставить. Я верю, что бой для Усика будет намного тяжелее, чем другие бои. Не стоит забывать, что Фьюри потерял много в боях против Вайлдера. Дюбуа значительно моложе, чем Джошуа и Фьюри, и сейчас его пик. Он будет идти вперед. Вопрос, можешь ли ты его остановить? Чисто скоростью, движением, контролем боя джебом? Сможет ли Усик контролировать бой на разных уровнях – это большой вопрос. Я не знаю, но у меня такое чувство, что что-то грядет.