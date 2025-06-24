«Готов уйти с пьедестала». Дюбуа залез в голову Усику
Даниэль не может дождаться боя с украинцем
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Владелец титула IBF Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO) считает, что завоевал психологическое преимущество перед реваншем с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Я забрался ему в голову. Он был готов начать, не так ли? Мне кажется, он был готов сойти с пьедестала. Он гордый человек и так далее. Не знаю, вышел ли он из себя или считает себя большой шишкой, но я знаю, что мы будем делать ночью. Да, я не могу дождаться!
В команде Усика объяснили разрыв с многолетним промоутером.