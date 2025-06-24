Дюбуа попытался сделать прогноз на бой между Итаума и Уайтом
Неможливо списать британского ветерана со счетов
около 2 часов назад
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о бое 20-летнего проспекта хэвивейта Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) против ветерана Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).
«Это хороший бой. Посмотрим, что ещё осталось у Диллиана, сможет ли молодой проспект уничтожить его. Посмотрим, я не знаю.
Диллиан — крепкий старый парень. Посмотрим, сколько в нём ещё осталось. Он уже давно в игре».
Напоминаем, бой Итаума – Уайт состоится 16 августа в Саудовской Аравии. В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний свой бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в 7-м раунде.
Мозес в конце мая нокаутировал 41-летнего Балогана во втором раунде.