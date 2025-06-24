Обладатель титула IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) для Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о бое 20-летнего проспекта хэвивейта Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) против ветерана Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

«Это хороший бой. Посмотрим, что ещё осталось у Диллиана, сможет ли молодой проспект уничтожить его. Посмотрим, я не знаю.

Диллиан — крепкий старый парень. Посмотрим, сколько в нём ещё осталось. Он уже давно в игре».