Гвидо Вианелло: «Я готов сразиться с Усиком»
Итальянский супертяжеловес мечтает о бое с абсолютным чемпионом
около 2 часов назад
Итальянский боксер супертяжелого веса Гвидо Вианелло (14-3-1, 12 КО) высказался о возможном поединке против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). В интервью Pro Boxing Fans он поделился своим уважением к украинцу и амбициями.
«Я с удовольствием принял бы бой с Усиком — он сейчас лучший в мире, и мне очень хочется этого поединка. Однако я уважаю установленные правила: похоже, до этого боя пройдет как минимум год, потому что Усика обязали встретиться с победителем пары Паркер — Уордли. Если он когда-либо решит выйти против меня и одержит победу, я буду уважать этот результат. Я готов».
32-летний итальянец, известный своими нокаутами, признал, что Усик заслуживает находиться на вершине дивизиона.
Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что его интересует бой с Усиком.
