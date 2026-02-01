Олег Гончар

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик и сербский боксер Радивое Калаиджич успешно прошли официальную процедуру взвешивания накануне личного поединка.

Оба спортсмена уложились в лимит полутяжелого веса — до 79,4 кг. Гвоздик показал на весах 79,38 кг, тогда как Калаиджич зафиксировал 78,93 кг.

10-раундовый поединок запланирован в ночь с 1 на 2 февраля и пройдет в Лас-Вегасе на арене UFC Apex в рамках боксерского шоу Zuffa Boxing 02.