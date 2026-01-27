Официально: Богачук проведет бой против россиянина на Zuffa Boxing, Гвоздик также выступит на шоу
Главным событием мероприятия станет бой между двумя мексиканцами
около 4 часов назад
Промоутерская компания Zuffa Boxing официально объявила, что бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) и боксер первого среднего веса Сергей Богачук (26-3, 24 КО) проведут следующие бои на шоу 1 февраля.
Гвоздик выйдет на ринг против серба Радивое Калайдича (29-3, 21 КО).
Богачук в рамках среднего дивизиона встретится с россиянином Раджабом Бутаевым (16-1, 12 КО).
Главным событием вечера станет бой в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).
Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе на арене Meta Apex. Все поединки будут 10-раундовые.
В апреле 2025 года Гвоздик нокаутировал Энтони Голлавея в 3-м раунде. Богачук в сентябре уступил американцу Брендону Адамсу единогласным решением судей.
Zuffa Boxing – это общий боксерский промоушен, созданный TKO и Sela, который возглавляют президент UFC Дэйна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.