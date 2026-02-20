Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (21-3, 17 KO) высказался о методе подбора соперников Александром Усиком (24-0, 15 KO). Украинца цитирует fightnews.info:

Конечно, для Усика, когда ты, например, заработал 120 миллионов долларов, завтра боксировать с какими-то пассажирами, на мой взгляд, не хочется. Поэтому они ищут варианты, где заработают что-то похожее. Для такого боя и соперника подобрать сложно.

Мне кажется, что у братьев Кличко, лично у Владимира была другая стратегия: он просто методично шел, шел, шел и боксировал с претендентами. Сашко сейчас с претендентами не боксирует. Я уверен, что если взять претендента номер один по каждой версии, то он сразу согласится на бой с Сашко. Во-первых, это самый большой гонорар в карьере, а во-вторых, возможность выиграть три титула. Мне кажется, просто не могут деньгами договориться. Мне так кажется, на самом деле я не знаю.