Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) раскрыл, каким он видит свой идеальный 2026 год. «Цыганского короля» цитирует fightnews.info:

Идеальный год будет таким: разорвать на куски Арсланбека Махмудова, затем разорвать на куски Энтони Джошуа, а потом в конце года завоевать чемпионский титул в бою с Усиком или с победителем поединка Дюбуа – Вордли.

Это будет хороший год, а потом я снова завершу карьеру. Проведу вне ринга ещё два года, вернусь в 40 лет, снова стану чемпионом и так далее по кругу. Когда бокс снова умрет, я снова вернусь. Я верну всё назад, привлеку самого крупного транслятора в мире. Погнали, 2026, мы уже здесь. Это будет огромный год.