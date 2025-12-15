Гвоздик проведет бой с Рамиресом за временный титул WBA
Украинский экс-чемпион против непобежденного венесуэльца
около 1 часа назад
Александр Гвоздик
Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) встретится с временным чемпионом WBA Альберто Рамиресом (22-0, 19 КО).
Промоутерская компания Eye of the Tiger объявила, что Рамирес будет защищать титул 5 февраля 2026 года в Монреале, Канада.
Летом Гвоздик подтверждал интерес к бою с Рамиресом и заявлял о готовности.
В апреле 2025 года украинец нокаутировал Энтони Голлауэя в 3-м раунде. В августе Рамирес одержал победу техническим нокаутом над Джеромом Пампеллоне в 7-м.
Поделиться