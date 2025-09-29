Гвоздик встретился с охранником Зеленского — что между ними
Боксер поделился фото с Максом Донцем
19 минут назад
Александр Гвоздик
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) поделился фото со своим другом Максом Донцом, который является телохранителем президента Украины Владимира Зеленского.
Встреча состоялась в Киеве, где боксер провел время с давним приятелем. Гвоздик в соцсетях отметил, что рад видеть друга.
Макс Донець, известен как один из ключевых охранников главы государства.
Напомним, Гвоздик получил вариант подраться с американским проспектом.