Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) поделился фото со своим другом Максом Донцом, который является телохранителем президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча состоялась в Киеве, где боксер провел время с давним приятелем. Гвоздик в соцсетях отметил, что рад видеть друга.

Макс Донець, известен как один из ключевых охранников главы государства.

Напомним, Гвоздик получил вариант подраться с американским проспектом.