Олег Гончар

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) рассказал, почему в начале карьеры подписал контракт с Top Rank, а не с K2 Promotions. Слова боксера привел портал Sport-Express.ua.

Гвоздик рассказал, что общался с Александром Красюком, но Top Rank предложила лучшие условия. Цифры были примерно одинаковыми, но профессиональный бокс в США развит значительно лучше.

Плюс тогда с Top Rank уже подписал контракт Василий Ломаченко, который провел один бой.

«Это не был кот в мешке. Поговорил с Ломаченко, приехал в США, поговорил с Бобом Арумом — и подписали контракт». Александр Гвоздик

Напомним, ранее Гвоздик заявил, что воспользовался Усиком и Ломаченко.