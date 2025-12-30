Гвоздик рассказал, почему выбрал Top Rank вместо K2 Promotions
Экс-чемпион объяснил выбор в начале карьеры
27 минут назад
Александр Гвоздик
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) рассказал, почему в начале карьеры подписал контракт с Top Rank, а не с K2 Promotions. Слова боксера привел портал Sport-Express.ua.
Гвоздик рассказал, что общался с Александром Красюком, но Top Rank предложила лучшие условия. Цифры были примерно одинаковыми, но профессиональный бокс в США развит значительно лучше.
Плюс тогда с Top Rank уже подписал контракт Василий Ломаченко, который провел один бой.
«Это не был кот в мешке. Поговорил с Ломаченко, приехал в США, поговорил с Бобом Арумом — и подписали контракт».
