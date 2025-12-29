Олег Гончар

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) в интервью sport-express.ua поделился мыслями о том, как на его статус повлияли успехи Александра Усика и Василия Ломаченко.

Гвоздик не считает, что находился в тени Усика и Ломаченко в сборной Украины 2012 года. По его словам, он скорее «грелся в лучах их славы» и пытался это капитализировать.

«Мне казалось, я греюсь в лучах их славы и также это как-то капитализирую. Сейчас в мире украинского бокса у меня есть звездный статус, но если говорить откровенно, то в этом есть часть заслуги Василия и Сашка. Не думаю, что обо мне лично было бы столько разговоров, если бы я был просто самостоятельной единицей. Однако в нашей жизни случились Олимпиада и WSB, где мы были командой. Мне кажется, что это повлияло на меня только положительно». Александр Гвоздик

Напомним, ранее Гвоздик опроверг информацию о титульном бою с Рамиресом.