Гвоздик: «Усик сейчас победит Итауму»
Экс-чемпион оценил шансы проспекта против украинца
около 9 часов назад
Александр Гвоздик
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) поделился мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) с Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО). Слова боксера привел портал Sport-Express.ua.
Гвоздик назвал Итауму очень классным и перспективным боксером, но считает, что против Усика сработает правило: «Каждый делает в ринге столько, сколько позволяет соперник». По его мнению, Мозесу стало бы тяжело и грустно, но бой они вряд ли увидят.
«На сегодняшний день Усик победит. Через несколько лет, когда Итаума наберется уверенности и опыта, Саше будет уже тяжело».
Итаума 24 января проведет бой против Джермейна Франклина.