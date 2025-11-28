Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжёлого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) для iFL TV поделился мнениями о своём предстоящем поединке против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО).

Мы знаем, что ты должен был провести бой 13 декабря, в социальных сетях обсуждалось много соперников. Ты наконец-то получил дату, соперника, о котором много людей говорили, Джермейна Франклина — насколько ты счастлив? И насколько был разочарован до этого?

«Кажется, что Джермейн Франклин — идеальный соперник, потому что то, что он делает очень хорошо — с моей стороны это знаки вопроса. Рад, что у меня есть дата.

Разочарование... Знаете, я всё понимаю. Почему драться со мной, если можно пойти драться с кем-то другим за в четыре-пять раз больше денег? Я ещё не в той позиции, когда могу просто давить своим авторитетом, но поверьте мне, когда я дойду до вершины, я буду это делать».

Фрэнк Уоррен хочет, чтобы ты рано завершил поединок, и я предполагаю, что ты думаешь так же?

«Конечно. Причина, по которой мы получили Джермейна Франклина, — это дать мне раунды, но это не значит, что я собираюсь выйти туда и просто отбивать 10 раундов. Я всё равно собираюсь идти за нокаутом. Даже если не ранним — это было бы хорошо, потому что ещё никто не смог его нокаутировать».

Не видишь ли ты в этом трудности? Если ты нокаутируешь Джермейна Франклина, чего не сделали Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, то другие скажут: «Нет», сделают шаг назад. Будет ли сложнее получить бои?

«Это не моя проблема, не так ли? Это не моя проблема».

Бой между Итаумой и Франклином состоится 24 января.

Ранее Итаума назвал причину, почему откладывает бои с молодыми звездами супертяжёлого веса.