IBF назначила промоутерские торги на элиминатор Чухаджян – Донован
Победитель станет претендентом номер один на титул
около 3 часов назад
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Международная боксерская федерация (IBF) назначила промоутерские торги по элиминатору между украинцем Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) и ирландцем Пэдди Донованом (14-2, 11 КО). Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.
Торги запланированы на 24 марта. Победитель станет претендентом номер один на титул IBF в полусреднем дивизионе.
Действующим чемпионом IBF является Льюис Крокер (22-0, 11 КО), которому Донован проиграл два предыдущих боя.
Последний раз Чухаджян боксировал 11 октября 2025 года в Риге. Карен нокаутировал аргентинца Жоэля Мафауда.
Поделиться