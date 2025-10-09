Владимир Кириченко

IBF назначила промоутерские торги по поединку чемпиона мира в легком весе Реймонда Мураталлы (23-0, 17 КО) и обязательного претендента Энди Круса (6-0, 3 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Они состоятся 16 октября.

Если Мураталла не проведет защиту, то его лишат титула. Если Крус откажется от боя – его исключат из топ-10 рейтинга IBF в легком весе и лишат права участвовать в поединках, санкционированных IBF, в течение как минимум 6 месяцев.

Напомним, к началу июня Мураталла был временным чемпионом, но так как Василий Ломаченко завершил карьеру, его повысили до полноценного чемпиона.

После этого Крус победил японца Хиронори Миширо и стал обязательным претендентом на титул.

Ранее бой между боксерами пытались согласовать на 22 ноября этого года, но на пути встали финансовые вопросы. Мураталла затем вел переговоры с Флойдом Скофилдом – этот поединок также не удалось организовать.