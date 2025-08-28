Владимир Кириченко

Команды чемпиона IBF в легком дивизионе американца Реймонда Муратальи (23-0, 17 КО) и его соотечественника Флойда Скофилда (19-0, 13 КO) ведут переговоры о очном поединке. Об этом сообщает The Ring.

Бой может состояться в ноябре этого года и транслироваться на DAZN.

Однако сначала Top Rank, которая представляет Мураталлу, и Golden Boy, которая представляет Скофилда, должны найти общий язык и достичь соглашения. Ранее им не удалось организовать бой между Верджилом Ортисом и Ксандером Заясом.

Напомним, что Мураталла был повышен до статуса чемпиона по версии IBF в легком весе после того, как украинец Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

В предыдущем поединке, который состоялся 28 июня, Флойд победил Тевина Фармера техническим нокаутом на 78-й секунде 1-го раунда, отправив соперника в два нокдауна.