Владимир Кириченко

Международная боксерская федерация (IBF) перенесла проведение промоутерских торгов по финальному элиминатору в супертяжелом дивизионе между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 KO) и нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1-1, 14 KO). Об этом сообщает BoxingScene.

Ранее IBF назначила проведение торгов на 5 августа 2025 года, но команды боксеров обратились к федерации с просьбой о переносе дедлайна.

По данным источника, командам боксеров была предоставлена дополнительная неделя для того, чтобы они договорились о проведении поединка.

Предполагается, что сторонам не удастся достичь соглашения самостоятельно, поэтому условия проведения поединка, вероятно, будут определяться по результатам промоутерских торгов.

Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO).

В первом бою в октябре 2021 года Санчес победил Аджагбу единогласным решением судей.

Напомним, накануне WBO санкционировала бой Паркера и Усика.