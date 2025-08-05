Известный американский специалист Абель Санчес для Fight Hub TV поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Честно говоря, если бы он завтра вышел на пенсию, он оставил бы замечательное наследие, и никто никогда не поставит под сомнение то, что он сделал.

Скептики и хейтеры всегда будут говорить, что дивизион был слабым, поэтому он победил всех этих парней. Типа Дюбуа был никчёмой, а Фьюри всегда был толстым, а Джошуа был ограниченным. Всегда есть такие ребята. Но я думаю, что он не только великий боец в супертяжёлом весе, но и абсолютный чемпион в тяжёлом весе. Там он тоже очистил дивизион.

Он победил одного из моих парней в тяжёлом весе. Я знаю, что он великий боец. Я думаю, что он заслуживает всю похвалу, которую получает, и, надеюсь, он не останется достаточно долго, чтобы запятнать то наследие, которое он создал».