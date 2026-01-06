Олег Гончар

Мексиканский боксер второй средней весовой категории Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) получил предложение от IBF провести бой против кубинца Ослейса Иглесиаса (14-0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира. Обе стороны имеют три дня на ответ с момента получения предложения. Если оба согласятся — начнется период переговоров.

Ранее тот же бой предлагали Саулю Альваресу, но Канело отказался из-за операции на локте.

Титул стал вакантным после завершения карьеры Теренсом Кроуфордом. Иглесиас же завоевал статус обязательного претендента, победив россиянина Владимира Шишкина.

29-летний Мунгия последний бой провел 4 мая, одолев француза Бруно Сураче (26-1-2, 5 КО). После поединка проба А выявила метаболиты тестостерона, но боксер доказал, что это из-за загрязненного легального вещества.

