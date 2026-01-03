Денис Седашев

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) может вернуться на ринг уже весной 2026 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фернандо Сабатини.

По его информации, камбэк бойца предварительно планируют на апрель. Сначала возвращение Мунгии рассматривали на январь, однако затем даты были пересмотрены.

JAIME MUNGUÍA 🇲🇽



Me informaron que tenían planeado el regreso del mexicano para el mes de enero, pero atrasaron la fecha y podría volver a combatir en abril.



Teniendo en cuenta el retiro de Terence Crawford, quizás intenten conseguir una eliminatoria mundialista. https://t.co/5zSGQEFbZI pic.twitter.com/HW6q2ONCRF — Fernando Sabatini (@FerSabatiniBox) January 2, 2026

Ранее мексиканец оказался в центре допингового скандала после победы в реванше над Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO).