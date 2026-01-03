Мунгия может вернуться на ринг весной 2026 года
Мексиканский боксер близок к возвращению на ринг
около 2 часов назад
Мексиканский боксер Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) может вернуться на ринг уже весной 2026 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фернандо Сабатини.
По его информации, камбэк бойца предварительно планируют на апрель. Сначала возвращение Мунгии рассматривали на январь, однако затем даты были пересмотрены.
Ранее мексиканец оказался в центре допингового скандала после победы в реванше над Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO).
