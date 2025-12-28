Иноуэ заработал рекордный гонорар за победу над Пикассо
Монстр получил космический гонорар в Эр-Рияде
Наоя Іноуэ
Абсолютный чемпион второго легчайшего дивизиона Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) дебютировал в шоу The Ring Турки Аль аш-Шейха в Эр-Рияде, победив обязательного претендента WBC Алана Давида Пикассо (32-1-1, 17 КО), передает портал Sanspo.
За этот бой японец получил рекордный гонорар в карьере — около 25,7 млн долларов. Предыдущий максимум Иноуэ — около 7 млн долларов.
Следующий бой Монстра ожидается против японца Дзунто Накатани (32-0, 24 КО) — предварительно бой запланирован на 2 мая на Tokyo Dome в Токио.
Накатани также выступил на шоу в Эр-Рияде, но не впечатлил — одержал спорную победу над Себастьяном Эрнандесом.
