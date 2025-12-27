Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во второй легчайшей весовой категории Наоя Иноуэ (32–0, 27 КО) защитил титул во время вечера бокса в Эр-Рияде, одержав уверенную победу над мексиканцем Давидом Пикассо (32–1–1, 17 КО).

Японский боксер победил единогласным решением судей — 119:109, 120:108 и 117:111. Таким образом, Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира.

Для 25-летнего Пикассо это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Иноуэ перед боем с Пикассо: «Мои пояса не поедут в Мексику».