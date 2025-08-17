Олег Гончар

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии вечера бокса Турки Аль аш-Шейха британский 20-летний супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) нокаутировал бывшего претендента на титул Диллиана Уайта (31-4, 2).

Бой завершился в середине первого раунда.

Итаума пытался держать Уайта на дальней дистанции, используя джеб. Однако Диллиан атаковал наскоками, чтобы пройти в инфайтинг.

В середине раунда Итаума начал пробивать по корпусу ветерана и затем тот начал опускать руки и открывать голову. Мозес этим воспользовался и ударом по голове потряс Уайта.

Затем молодой боксер добивал Диллиана, пока тот не упал на настил ринга. Поскольку Уайт очень тяжело вставал на ноги, то рефери остановил бой.

Результат: победа Итаумы техническим нокаутом в первом раунде.

Онлайн трансляция боя Уайт — Итаума.