Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде
Поединок завершился досрочно в пользу молодого супертяжеловеса
около 1 часа назад
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в главном событии вечера бокса Турки Аль аш-Шейха британский 20-летний супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 КО) нокаутировал бывшего претендента на титул Диллиана Уайта (31-4, 2).
Бой завершился в середине первого раунда.
Итаума пытался держать Уайта на дальней дистанции, используя джеб. Однако Диллиан атаковал наскоками, чтобы пройти в инфайтинг.
В середине раунда Итаума начал пробивать по корпусу ветерана и затем тот начал опускать руки и открывать голову. Мозес этим воспользовался и ударом по голове потряс Уайта.
Затем молодой боксер добивал Диллиана, пока тот не упал на настил ринга. Поскольку Уайт очень тяжело вставал на ноги, то рефери остановил бой.
Результат: победа Итаумы техническим нокаутом в первом раунде.
Онлайн трансляция боя Уайт — Итаума.