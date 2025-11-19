Денис Седашов

Британский супертяж Мозес Итаума (13-0, 11 КО) прокомментировал свой будущий поединок против Джермейна Франклина (24-2, 15 КО), который состоится 24 января в Манчестере. Слова приводит The Ring.

Джермейн Франклин — сильный боец, и этот поединок станет важным этапом моего развития. Бой позволит заткнуть рот некоторым критикам и доказать, что я готов к большим вызовам. Мозес Итаума

Боксер отметил, что хоть он профессионально выступает всего 2,5 года, уже чувствует себя опытным на ринге и готов к новым испытаниям.

По его словам, инициатива провести бой принадлежала его тренерам, и он поддержал их решение.

Франклин перед боем с Итаумой пообещал стать проблемой для молодого боксера.