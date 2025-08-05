Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 КО) Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports выразил надежду, что следующим соперником новозеландца станет Александр Усик (24-0, 15 КО):

Джозеф лучше сразится с Усиком и проиграет, чем просто получит титул. Но в этом виде спорта надо принимать то, что есть.

Я думаю, мы бы обратились к Александру Усику, потому что он боец, достойный заслуг, который также прошел тяжелый путь, выиграв олимпийское золото, пройдя путь в тяжелом весе, зачистив супертяжелый дивизион. Можно было бы подумать, что сам Усик признает, что Паркер заслужил свой шанс на титульный бой.