Владимир Кириченко

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН рассказал, как относится к бывшему чемпиону мира Василию Ломаченко.

По словам Сиренко, он уважает Ломаченко как спортсмена, но не совсем понимает его политическую позицию в контексте войны Украины против России.

«Как к спортсмену отношусь к Ломаченко максимально уважительно. Как к личности – в СМИ очень много неочевидной информации, его позиция как украинца весьма непонятна. Поэтому мой ответ не может быть однозначным».

Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бое, завоевав титул IBF в легком весе.