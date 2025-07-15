Известный украинский боксер спрогнозировал результат реванша Усик – Дюбуа
Он упомянул о возможной трилогии с Фьюри
32 минуты назад
Бывший украинский боксер Сергей Федченко поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 KO) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Слова Федченко передает Чемпион.
«Дюбуа будет прессинговать первую половину боя, но Усик его в итоге остановит. Александр победит нокаутом во второй половине поединка.
Усик сам говорил, что проведет еще один-два поединка, и хватит. Он мудрый человек и лучше знает, как себя чувствует физически. Сказать, что третий бой с Тайсоном Фьюри ему нужен – не могу. Но, с другой стороны, если есть желание посмотреть хороший бокс, почему бы и нет?
Пока такого боксера (который может быть будущим преемником Усика) не вижу. Сергей Богачук демонстрирует неплохие результаты. Посмотрим, как у него пойдет дальше».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый бой состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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