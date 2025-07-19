Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) заявил о желании выйти на ринг против Александра Усика (23-0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO, WBA и IBO. Слова приводит BoxNation.

В комментарии к предстоящему поединку Усика с Даниэлем Дюбуа, который состоится в эту субботу, Кабайел поделился своим прогнозом и отметил сильные стороны украинца:

Первые 4-5 раундов будут очень важными в этом бою. Даниэль Дюбуа очень опасен в первых 5 раундах. Но Усик очень умный, с очень хорошим боксерским IQ. Это очень интересный бой, посмотрим в субботу. Мой прогноз – Усик победит по очкам. Агіт Кабайэл

Бывший тренер сборной Украины и Динамо посоветовал Усику завершить карьеру после реванша с Дюбуа.