Олег Гончар

Катерина Усик, жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказалась в поддержку Сергея Бубки после публичных призывов лишить его звания Героя Украины.

В записи она подчеркнула, что Бубка остается легендой украинского спорта и лично помогал с передачей вещей для раненых военных, проходивших лечение в госпиталях. По ее словам, эта поддержка длилась на протяжении двух лет.

Ранее скелетонист Владислав Гераскевич в Верховной Раде призвал инициировать лишение Бубки государственной награды. После этого в защиту бывшего легкоатлета также выступил боксер Василий Ломаченко.