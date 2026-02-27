«С уважением, легендо». Ломаченко встал на защиту Бубки
Бывший чемпион мира в трех дивизионах поддержал звезду мирового спорта
2 дня назад
Василий Ломаченко / Фото - latimes.co
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал фото олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергей Бубка.
«С уважением, легенда.
Мир всем».
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной Раде призвал поспособствовать тому, чтобы Бубка был лишен звания Героя Украины.
В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий Бубке.
